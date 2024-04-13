Редкий выход: Анджелина Джоли появилась на публике с 15-летней дочерью Вивьен

Голливудская актриса Анджелина Джоли появилась на публичном мероприятии вместе с 15-летней дочерью Вивьен. Об этом сообщает People.
Кинозвезда и ее дочь стали гостями премьеры бродвейского мюзикла "Аутсайдеры", поставленного по книге американской писательницы Сьюзан Хинтон. Джоли выступила главным продюсером постановки, а ее дочь стала личным ассистентом матери.
Анджелина Джоли выбрала для выхода струящееся шелковое платье золотого оттенка, а сверху накинула кейп горчичного цвета. Ей сделали "голливудские" мягкие локоны и макияж с акцентом на красные губы. Ее дочь Вивьен предпочла синий "рабочий" комбинезон - также она отказалась от яркого макияжа.
Голливудская актриса в беседе с журналистами призналась, что именно дочь уговорила ее участвовать в создании бродвейской постановки.
"Она была рядом и помогала всем чем могла и многому научилась у всей творческой команды", — заявила Джоли.
Ранее актер Кирилл Сафонов удивил своим внешним видом.
Экс-супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко стало богаче на 73 миллиона рублей.