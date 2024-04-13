Редкий выход: Анджелина Джоли появилась на публике с 15-летней дочерью Вивьен

Анджелина Джоли вышла на публику с 15-летней дочерью от Брэда Питта Вивьен

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Голливудская актриса Анджелина Джоли появилась на публичном мероприятии вместе с 15-летней дочерью Вивьен. Об этом сообщает People.

Фото: youtube.com by канал WSJ. Style is licensed under public domain

Кинозвезда и ее дочь стали гостями премьеры бродвейского мюзикла "Аутсайдеры", поставленного по книге американской писательницы Сьюзан Хинтон. Джоли выступила главным продюсером постановки, а ее дочь стала личным ассистентом матери.

Анджелина Джоли выбрала для выхода струящееся шелковое платье золотого оттенка, а сверху накинула кейп горчичного цвета. Ей сделали "голливудские" мягкие локоны и макияж с акцентом на красные губы. Ее дочь Вивьен предпочла синий "рабочий" комбинезон - также она отказалась от яркого макияжа.

Голливудская актриса в беседе с журналистами призналась, что именно дочь уговорила ее участвовать в создании бродвейской постановки.

"Она была рядом и помогала всем чем могла и многому научилась у всей творческой команды", — заявила Джоли.

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