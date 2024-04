Меган Маркл вспылила ревностью на Кейт из-за Гарри. Эксперты раскрывают правду

Автор Ингрид Севард заявила, что Меган Маркл не была близка с принцессой Кейт, а один эксперт предположил, что герцогиня Сассекская была ревнива на свою свекровь.

Фото: Wikipedia by Office of the Governor-General is licensed under CC BY 4.0