Альбина Джанабаева впервые показала трёхлетнюю дочь от Валерия Меладзе: наша любимая птичка

Экс-солистка группы "Виа Гра" Альбина Джанабаева показала маленькую наследницу от Валерия Меладзе.
Альбина Джанабаева опубликовала в Инстаграм* трогательные кадры с дочкой Агатой, которой исполнилось три года. На видео счастливая девочка бегает по дому с воздушными шариками в руке.
В честь дня рождения девочки звёздные родители организовали праздник.
"Наша любимая птичка, три года", — подписала кадры Джанабаева.
Ребёнку подарили новый игрушечный домик, установленный во дворе.
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