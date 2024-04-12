Альбина Джанабаева впервые показала трёхлетнюю дочь от Валерия Меладзе: наша любимая птичка

Альбина Джанабаева показала маленькую дочь от певца Валерия Меладзе

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Экс-солистка группы "Виа Гра" Альбина Джанабаева показала маленькую наследницу от Валерия Меладзе.

Фото: https://vk.com/dzhanabaeva_albina by ВК-аккаунт Альбины Джанабаевой is licensed under public domain

Альбина Джанабаева опубликовала в Инстаграм* трогательные кадры с дочкой Агатой, которой исполнилось три года. На видео счастливая девочка бегает по дому с воздушными шариками в руке.

В честь дня рождения девочки звёздные родители организовали праздник.

"Наша любимая птичка, три года", — подписала кадры Джанабаева.

Ребёнку подарили новый игрушечный домик, установленный во дворе.

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