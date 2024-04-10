Анастасия Волочкова устроила гламурную фотосессию в аппарате МРТ: "Зачем так раздеваться?"

Балерина Анастасия Волочкова устроила шоу из прохождения диагностической процедуры МРТ.
Экс-прима Большого театра опубликовала снимок в Инстаграм*, на котором изящно позирует в аппарате МРТ. Звезда балета продемонстрировала свои натруженные танцами обнажённые ноги, приняв гламурную позу.
"Вынужденное МРТ. Но я не унываю", — написала Анастасия под снимком.
Подписчиков удивил такой медицинский контент.
"Редко пишу комментариию Но мне очень интересно, зачем так раздеваться при прохождении МРТ";
"Это талант, даже из МРТ сделать шоу", — иронизировал фолловеры под постом балерины.
Поклонники Волочковой пожелали ей здоровья.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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