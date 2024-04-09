Модель Виктория Боня встретила копию своего бывшего мужа, который задарил её цветами

Звезда "Дома-2" Виктория Боня рассказала романтическую историю знакомства с поклонником.
Модель опубликовала в Инстаграм* фото на фоне огромных букетов цветов. Боня объяснила, откуда у неё такие роскошные цветы.
"Девочки, сколько цветов. Сегодня незнакомец второй букет принёс сам. Оказывается, он ходил в гости к кому-то в моём подъезде. Ну что, пригласил на свидание", — написала звезда телестройки в своём микроблоге.
Виктория отметила, что её воздыхатель иностранец и о очень напоминает её бывшего мужа, ирландского миллионера Алекса Смерфита, отца её дочки Анджелины.
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