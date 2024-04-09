Вдова Бориса Грачевского показала четырёхлетнего сына Филиппа: "Ты моя самая главная премия в жизни!"

Вдова основателя киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского обратилась к маленькому сыну Филиппу в честь дня рождения мальчика.
Екатерина Белоцерковская разместила в социальных сетях снимок сына от Бориса Грачевского, которому исполнилось 4 года.
"Сынок — ты моя самая главная премия в жизни! Мы с папой тебя очень сильно любим и я точно знаю, что папа в небесах сегодня тоже празднует твой день рождения! С днём рождения, любимый", — написала Екатерина под фото с наследником.
Ранее актриса Марина Зудина показала дочку Марию от Олега Табакова. Девушке исполнилось 18 лет.
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