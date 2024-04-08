Актриса Марина Зудина показала обворожительную дочь от Олега Табакова: 18 лет счастья

Актриса Марина Зудина похвасталась красавицей-дочерью от Олега Табакова в день рождения наследницы.
Марина Зудина опубликовала в Инстаграм* фото обворожительной наследницы Марии. На снимке девушка запечатлена в откровенном красном платье со смелым декольте и экстремальным вырезом.
"9 месяцев радостного ожидания тебя и 18 лет счастья с тобой", — написала актриса под фото с дечерью и поставла хештег "совершеннолетие".
Ранее вдова Олега Табакова рассказала, что у её дочки Маши есть жених.
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