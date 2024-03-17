Актриса Марина Зудина показала подросшую дочку от Олега Табакова: "Она влюблена"

Актриса Марина Зудина опубликовала фото дочки Маши, наследницы Олега Табакова.
Марина Зудина размесчтила в своём Инстаграм* фото дочери Марии с огромным букетом цветов, которой подарили цветы в День всех влюблённых.
"Она влюблена, у неё постоянный молодой человек. Они счастливы, и я рада за них", — рассказала вдова Олега Табакова.
Олег Табаков женился на 20-летней Марине Зудиной, когда ему было 50 лет. Через полтора года Зудина родила сына Павла, в 2006 году она подарила актёру дочь Марию. В то время маститому актёру уже было 70 лет.
Ранее сообщалось, что на могиле Олега Табакова установили памятник из зелёного хрусталя и камня.
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