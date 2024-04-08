Анфиса Чехова рассказала, почему мужчины боятся её после похудения

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Анфиса Чехова рассказала, как сбросила 30 кг и изменения, которые это принесло

0:43
Шоу-бизнес

Телеведущая Анфиса Чехова рассказала о своем опыте похудения в программе "Шоу Воли". Она поделилась, что благодаря правильному питанию и отказу от сахара ей удалось сбросить 30 кг.

Анфиса Чехова рассказала, как сбросила 30 кг и изменения, которые это принесло
Фото: инстаграм аккаунт Анфисы Чеховой

Ведущий Павел Воля выразил интерес к методам похудения, а Чехова подчеркнула, что силовые методы не были использованы, а вместо этого она работала над психологическими и духовными аспектами.

После похудения Чехова почувствовала себя увереннее, однако заметила, что мужчины начали относиться к ней иначе, из-за чего она столкнулась с новыми вызовами в отношениях. Также Анфиса рассказала о своей новой роли в кулинарном шоу и уверенности в своих кулинарных способностях.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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