Бывшая девушка рэпера Тимати Анастасия Решетова рассказала о домашнем насилии

Экс-возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова поделидась своим печальным опытом отношений с психопатом.
Решетова объяснила, что стала жертвой домашнего насилия. Она призналась, что была не в силах выйти из тяжёлых отношений без посторонней помощи. Модель уверена, что справиться в такой ситуации поможет только психотерапевт.
Она отметила, что такие мужчины умеют произвести благоприятное впечатление.
Решетова подчеркнула, что после всплеска агрессии такие бойфренды задаривают подарками и внушают, что жертва сама виновата во всём.
"Ваша бдительность постоянно будет гаснуть под вниманием и заботой со стороны абьюзера, и только внутри психотерапии появятся силы увидеть реальную картину отношений", — рассказала бывшая девушка рэпера Тимати.
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