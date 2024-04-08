Бывшая девушка рэпера Тимати Анастасия Решетова рассказала о домашнем насилии

Анастасия Решетова призналась, что была жертвой домашнего насилия

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Экс-возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова поделидась своим печальным опытом отношений с психопатом.

Фото: Wikipedia by Jon Asato is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Решетова объяснила, что стала жертвой домашнего насилия. Она призналась, что была не в силах выйти из тяжёлых отношений без посторонней помощи. Модель уверена, что справиться в такой ситуации поможет только психотерапевт.

Она отметила, что такие мужчины умеют произвести благоприятное впечатление.

Решетова подчеркнула, что после всплеска агрессии такие бойфренды задаривают подарками и внушают, что жертва сама виновата во всём.

"Ваша бдительность постоянно будет гаснуть под вниманием и заботой со стороны абьюзера, и только внутри психотерапии появятся силы увидеть реальную картину отношений", — рассказала бывшая девушка рэпера Тимати.