Уехала из России после начала СВО: где сейчас актриса Елена Великанова

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Чем сейчас занимается актриса Елена Великанова

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Шоу-бизнес

Актриса Елена Великанова, родилась 5 октября 1984 года в Москве. Однако после начала спецоперации в 2022 году она приняла решение сменить место жительства и уехать в Киев, отказавшись от прежних связей с Россией и русского языка.

Чем сейчас занимается актриса Елена Великанова
Фото: commons.wikimedia by Витаускас is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Елена Великанова замужем за бизнесменом по имени Олег, с которым у них в 2010 году родился сын Михаил.

На Украине Елена начала заниматься преподаванием йоги, а также участвовать в волонтерской деятельности и сборе помощи для Вооруженных Сил Украины.

В социальных сетях она ведет аккаунты на украинском языке.

Последний раз актриса давала о себе знать в конце 2022 года, опубликовав пост в микроблоге. В настоящее время о ее делах ничего не известно, так как она не выходит на связь со своими поклонниками.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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