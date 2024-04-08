Уехала из России после начала СВО: где сейчас актриса Елена Великанова

Чем сейчас занимается актриса Елена Великанова

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Елена Великанова, родилась 5 октября 1984 года в Москве. Однако после начала спецоперации в 2022 году она приняла решение сменить место жительства и уехать в Киев, отказавшись от прежних связей с Россией и русского языка.

Фото: commons.wikimedia by Витаускас is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Елена Великанова замужем за бизнесменом по имени Олег, с которым у них в 2010 году родился сын Михаил.

На Украине Елена начала заниматься преподаванием йоги, а также участвовать в волонтерской деятельности и сборе помощи для Вооруженных Сил Украины.

В социальных сетях она ведет аккаунты на украинском языке.

Последний раз актриса давала о себе знать в конце 2022 года, опубликовав пост в микроблоге. В настоящее время о ее делах ничего не известно, так как она не выходит на связь со своими поклонниками.