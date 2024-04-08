Уехала из России после начала СВО: где сейчас актриса Елена Великанова

Актриса Елена Великанова, родилась 5 октября 1984 года в Москве. Однако после начала спецоперации в 2022 году она приняла решение сменить место жительства и уехать в Киев, отказавшись от прежних связей с Россией и русского языка.
Елена Великанова замужем за бизнесменом по имени Олег, с которым у них в 2010 году родился сын Михаил.
На Украине Елена начала заниматься преподаванием йоги, а также участвовать в волонтерской деятельности и сборе помощи для Вооруженных Сил Украины.
В социальных сетях она ведет аккаунты на украинском языке.
Последний раз актриса давала о себе знать в конце 2022 года, опубликовав пост в микроблоге. В настоящее время о ее делах ничего не известно, так как она не выходит на связь со своими поклонниками.
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