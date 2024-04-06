Стало известно об условиях содержания Елены Блиновской в СИЗО

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Блогерша Блиновская получила разрешение на звонки детям из СИЗО

0:51
Шоу-бизнес

Известная блогерша, "королева марафонов" Елена Блиновская получила разрешение на звонки из СИЗО родным. Об этом РИА Новостям сообщила член Общественной наблюдательной палаты (ОНК) Москвы Мария Ботова.

Блогерша Блиновская получила разрешение на звонки детям из СИЗО
Фото: youtube.com by канал Надежда Стрелец is licensed under public domain

Адвокат многодетной матери еще в феврале рассказывала о желании Блиновской получить разрешение на звонки и свидания с близкими. В пятницу правозащитники пришли с проверкой в женский следственный изолятор.

Известно, что Блиновской пошли на встречу, но она пока не успела воспользоваться возможностью созвониться с детьми.

Елена Блиновская находится под стражей с апреля 2023 года из-за неуплаты налогов, оцениваемых почти в миллион рублей, а также за легализацию денежных средств и неправомерного оборота средств платежей.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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