Стало известно об условиях содержания Елены Блиновской в СИЗО

Блогерша Блиновская получила разрешение на звонки детям из СИЗО

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная блогерша, "королева марафонов" Елена Блиновская получила разрешение на звонки из СИЗО родным. Об этом РИА Новостям сообщила член Общественной наблюдательной палаты (ОНК) Москвы Мария Ботова.

Фото: youtube.com by канал Надежда Стрелец is licensed under public domain

Адвокат многодетной матери еще в феврале рассказывала о желании Блиновской получить разрешение на звонки и свидания с близкими. В пятницу правозащитники пришли с проверкой в женский следственный изолятор.

Известно, что Блиновской пошли на встречу, но она пока не успела воспользоваться возможностью созвониться с детьми.

Елена Блиновская находится под стражей с апреля 2023 года из-за неуплаты налогов, оцениваемых почти в миллион рублей, а также за легализацию денежных средств и неправомерного оборота средств платежей.

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