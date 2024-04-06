35-летняя супруга Петросяна рассказала, почему до конца жизни не сможет носить каблуки

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в своем блоге рассказала, что не может на постоянной основе носить каблуки из-за операции на ноге.
Как выяснилось, женщине удалили вены из правой ноги, поэтому она в редких случаях может себе позволить надеть каблуки. Но даже при походе в театр ей приходится брать с собой запасную обувь, например, кроссовки.
"После сложной операции по удалению вен из правой ноги каблуки ушли из моей жизни по медицинским показаниям", — отметила супруга комика.
В прошлом году она также рассказала, что с детства борется с тяжелой формой аллергии. Но при этом ей не требуются советы подписчиков, так как она доверяет врачам.
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