"Я осталась без ребенка": Свиридова рассказала о живущем в Канаде сыне

Алёна Свиридова назвала большой ошибкой обучение сына в Канаде

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алена Свиридова в беседе с телеведущей Светланой Бондарчук призналась, что считает своей большой ошибкой отправку сына за границу.

Фото: youtube.com by канал Телеканал Пятница is licensed under public domain

Алена Свиридова рассказала, что ее сын Василий решил отступаться жить в Канаде после окончания института. Певица признается, что "осталась без ребенка" и очень скучает по родному человеку. В настоящее время им редкое удается увидеться и даже созвониться из-за разницы в часовых поясах.

Свиридова не скрывает, что хотела бы, чтобы старший сын жил поближе к ней.

Она пояснила, что дети из-за учебы за границей теряют в родной стране целый пласт студенческой жизни, так как возвращаются с привычками другого государства.

"И здесь потерянное время. А если они остаются там, они все равно остаются "нашими". Мы обрекаем этих детей быть как блуждающий форвард", — рассказала исполнительница.

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