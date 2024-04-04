Внуку Пугачёвой Никите Преснякову приходится трудиться на кухне в США

Внук Пугачёвой показал свои трудовые будни в США

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Наследник Аллы Пугачёвой Никита Пресняков продемонстрировал, что он не сидит в США сложа руки.

Фото: https://vk.com/npresnyakov21 by ВК-аккаунт Никиты Преснякова is licensed under public domain

Никита Пресняков опубликовал в социальных сетях кадры, на которых предстал в огромных защитных очках. Очки, вероятно, предназначены для езды на мотоцикле, однако внук Пугачёвой приспособил их для другого.

Сын Кристины Орбакайте от Владимира Перснякова показал, что трудится на кухне в США, где сейчас проживает.

Никита показал доску с нарезанным на ней большим количеством лука.

"Я теперь всегда буду резать лук вот так вот", — объяснила внук Примадонны.

Ранее сообщалось, что Никита Пресняков впервые выступил в США.