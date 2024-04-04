Адам Сэндлер обнаружен в нелепом положении перед отелем в Лондоне

Адам Сэндлер вызвал удивление у фаната кино, когда тот заметил, что звезда Голливуда сидит на земле перед пятизвездочным отелем в Лондоне. Человек не только был удивлен увидеть своего кумира в Великобритании, но и не мог поверить своим глазам, увидев его на земле.
Фанат, Корин Ричардс, сфотографировал Адама, чтобы избежать риска того, что его друзья подумают, что историю выдумал 26-летний парень. Сэндлер был замечен за тем, как проводил время в одиночестве, сидя на земле и пролистывая телефон.
У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.