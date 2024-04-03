Историк моды Александр Васильев высказался о кончине актрисы Татьяны Конюховой

Александр Васильев отреагировал на новость о смерти актрисы Татьяны Конюховой

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Историк моды Александр Васильев прокомментировал новость о смерти звезды советского кинематографа Татьяны Конюховой.

Фото: flickr.com by Sheila Sund is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Васильев рассказал, что в возрасте 92 года ушла из жизни актриса Татьяна Конюхова, известная российскому зрителю по таким фильмам, как "Карьера Димы Горина", "Майская ночь, или утопленница", "Разные судьбы".

"Так случилось, что последним крупным поступлением в мою коллекцию исторического костюма стал гардероб именно Татьяны Георгиевны. Её сценические наряды и модельная обувь были переданы в дар сыном и внучкой этой актрисы", — написал экс-ведущий "Модного приговора" в своём Инстаграм*.

Ранее сообщалось о смерти актёра Александра Ширвиндта.

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