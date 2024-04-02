Валерий Сюткин остроумно пошутил над сыном Олега Газманова

Певец Валерий Сюткин забавно подшутил над наследником Олега Газманова.
42-летний Родион Газманов записал видео с Сюткиным. Он подошёл к певцу с включенной видеокамерой на телефоне и задал маститому артисту вопрос.
"Как там московский бит?" — спросил Родион певца.
"Это всё понятно, ты собаку-то нашёл?" — спросил в ответ Сюткин, изобразив на лице крайнюю степень вовлечённости в проблему парня.
Подписчики Газманова-младшего увидели в этом диалоге отсылку на старую песню Родиона про собаку по кличке Люси.
"Песню нужно до конца слушать. Собака сама потом вернулась с щенками", — объяснили фолловеры.
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