Валерий Сюткин остроумно пошутил над сыном Олега Газманова

Валерий Сюткин поиронизировал над сыном Олега Газманова

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Валерий Сюткин забавно подшутил над наследником Олега Газманова.

Фото: Инстаграм Родиона Газманова

42-летний Родион Газманов записал видео с Сюткиным. Он подошёл к певцу с включенной видеокамерой на телефоне и задал маститому артисту вопрос.

"Как там московский бит?" — спросил Родион певца. "Это всё понятно, ты собаку-то нашёл?" — спросил в ответ Сюткин, изобразив на лице крайнюю степень вовлечённости в проблему парня.

Подписчики Газманова-младшего увидели в этом диалоге отсылку на старую песню Родиона про собаку по кличке Люси.

"Песню нужно до конца слушать. Собака сама потом вернулась с щенками", — объяснили фолловеры.

Ранее сообщалось, что Родион Газманов пожаловался на хейтеров, которые отправляют его на СВО.