Актёр Марат Башаров призвал наказать обижающего женщин Никиту Кологривого: "Меня перестали снимать"

Актёр Марат Башаров призвал наказать Никиту Кологривого за пьяный дебош

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Марат Башаров, который не отличается примерным поведением в отношении женщин, уверен, что Никиту Кологривого следует лишить ролей за то, что он покусал официантку.

Фото: ВК-аккаунт Никиты Кологривого

Марат Башаров, которого обвиняли в насилии над женщинами, строго отреагировал на новость о дебоше звезды сериала "Слово пацана" в баре Новосибирска.

Ведущий "Битвы экстрасенсов" отметил, что мужчина должен нести наказание за свои деяния.

"Я считаю, что нужно наказывать. Как и меня, в принципе, жизнь наказала. Считаю, что это абсолютно правильно. Меня перестали снимать, лишился работы, для актёра это серьёзный удар", — выразил своё мнение Башаров.

Ранее Эвелина Блёданс высказалась о странном поведении Никиты Кологривого.