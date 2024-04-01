Актёр Марат Башаров призвал наказать обижающего женщин Никиту Кологривого: "Меня перестали снимать"

Актёр Марат Башаров, который не отличается примерным поведением в отношении женщин, уверен, что Никиту Кологривого следует лишить ролей за то, что он покусал официантку.
Марат Башаров, которого обвиняли в насилии над женщинами, строго отреагировал на новость о дебоше звезды сериала "Слово пацана" в баре Новосибирска.
Ведущий "Битвы экстрасенсов" отметил, что мужчина должен нести наказание за свои деяния.
"Я считаю, что нужно наказывать. Как и меня, в принципе, жизнь наказала. Считаю, что это абсолютно правильно. Меня перестали снимать, лишился работы, для актёра это серьёзный удар", — выразил своё мнение Башаров.
Ранее Эвелина Блёданс высказалась о странном поведении Никиты Кологривого.
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