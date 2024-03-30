Анфиса Чехова призналась, что долгое время жила в зависимости от своего веса

Анфиса Чехова рассказала о своей борьбе с лишним весом

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анфиса Чехова пожаловалась на то, что попала в тюрьмы собственных комплексов.

Фото: ВК-аккаунт Анфисы Чеховой

Чехова рассказала, что долгое время её преследовал страх набрать лишние килограммы.

Телеведущая в итервью "СтарХиту" призналась, что мучила себя строгими диетами. Сейчас Чеховой, по её словам, удалось избавиться от страха пополнеть. Звезда ТВ убеждена, что нужно жить без зацикленности на своей фигуре, принимая себя.

Анфиса объяснила, что подлинное счастье зависит не от килограммов, а от гармонии и понимания себя.

Ранее сообщалось, что сына Анфисы Чехова Соломона госпитализировали с острым пищевым отравлением.