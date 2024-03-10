Сына Анфисы Чеховой госпитализировали: телеведущая попросила россиян быть острожными при употреблении суши в ресторанах

Сына Анфисы Чеховой госпитализировали из-за отравления суши в ресторане

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Анфиса Чехова поделилась жизненным опытом, показав, что даже рестораны с высоким статусом не всегда обеспечивают безопасность и качество еды.

Фото: Wikipedia by Алексей Юшенков is licensed under CC BY-SA 3.0

Ее сын серьезно отравился суши в одном из престижных заведений. После употребления блюда, сыну пришлось срочно обратиться в больницу. Однако благодаря медицинской помощи, мальчик скоро пришел в себя.

Анфиса выразила обеспокоенность и призвала всех быть осторожнее с суши, даже если они подаются в дорогих ресторанах. Она отметила, что этот случай не единственный, и что суши могут представлять опасность для здоровья, сообщает WomanHit.

Врачи также рекомендуют употреблять суши с осторожностью, особенно детям, и в случае возникновения подозрений на отравление обратиться за медицинской помощью немедленно.