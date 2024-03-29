"Больше не в чести": Кологривого не позвали на "семейный" ужин звезд сериала "Слово пацана"

Никита Кологривый не пришел на "семейный" ужин актеров из сериала "Слово пацана"

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский актер Никита Кологривый пропустил ужин с коллегами по сериалу "Слово пацана. Кровь на асфальте", который они устроили в одном из столичных ресторанов. Фотографиями вечера поделилась в своем блоге исполнительница роли медсестры Наташи Елизавета Базыкина.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Елизаветы Базыкиной в Инстаграм is licensed under public domain

На представленных кадрах запечатлены Вячеслав Копейкин (Турбо), Иван Янковский (Вова Адидас), Лев Зулькарнаев (Зима), сама Елизавета Барыкина (Наташа), Леон Кемстач (Пальто) и Рузиль Минекаев (Марат Адидас). При этом исполнитель роли Кащея Никита Кологривый по непонятным причинам появиться на "семейном" мероприятии не смог. 27 марта он вышел из спецприемника, где провел семь суток по статье "Мелкое хулиганство".

При этом выйдя из изолятора, артист выразил соболезнования всем пострадавшим при теракте в Подмосковье и призвал не повторять его ошибок, а учиться на его примере.

Ранее рэпер Моргенштерн* (внесен в реестр иноагентов на территории РФ) сообщил о перечислении 12,5 млн рублей пострадавшим при теракте.