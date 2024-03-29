Моргенштерн* похвасталася суммой, переведенной жертвам теракта в "Крокусе"

Музыкант Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) в своем Telegram-канале отчитался о помощи пострадавшим в теракте в "Крокусе". По его словам, он перечислил 12,5 млн рублей.
Согласно опубликованному отчету, четыре миллиона получили 12 семей пострадавших, 5,9 млн рублей отправили 59 врачам, еще по одному миллиону рэпер вручил подросткам Исламу Халилова и Артему Донскову, спасавших людей. Помимо этого, в четыре больницы музыкант закупил новое оборудование.
"Люди стесняются, но уже смелее обращаются за помощью. Если есть возможность — расскажите, что при желании абсолютно все останется анонимным", — написал он.
Моргенштерн дал понять, что людей, пытающихся его обмануть, ждет наказание. Он собирается открыто и публично называть их имена.
Ранее Ксения Собчак прокомментировала призывы признать Аллу Пугачеву иноагентом.
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