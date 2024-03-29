Моргенштерн* похвасталася суммой, переведенной жертвам теракта в "Крокусе"

Рэпер Моргенштерн* перечислил 12,5 млн рублей семьям пострадавших в теракте в "Крокусе"

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкант Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) в своем Telegram-канале отчитался о помощи пострадавшим в теракте в "Крокусе". По его словам, он перечислил 12,5 млн рублей.

Фото: youtube.com by канал Frame Tamer is licensed under public domain

Согласно опубликованному отчету, четыре миллиона получили 12 семей пострадавших, 5,9 млн рублей отправили 59 врачам, еще по одному миллиону рэпер вручил подросткам Исламу Халилова и Артему Донскову, спасавших людей. Помимо этого, в четыре больницы музыкант закупил новое оборудование.

"Люди стесняются, но уже смелее обращаются за помощью. Если есть возможность — расскажите, что при желании абсолютно все останется анонимным", — написал он.

Моргенштерн дал понять, что людей, пытающихся его обмануть, ждет наказание. Он собирается открыто и публично называть их имена.

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