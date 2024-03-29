Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Главный раздражитель для собаки — хозяин
Никита Кологривый не пришел на "семейный" ужин актеров из сериала "Слово пацана"
Чемпион ОИ Фетисов назвал Томаса Баха "слабеньким фехтовальщиком" и "слабым президентом МОК"
Особенности поведения кошек
Готовим лёгкие мини-чизкейки с апельсином и клюквой
Девушка из США, живущая в одном теле со своим сиамским близнецом, вышла замуж
Фильмы, в которых главные герои — представители самых неожиданных профессий
В России увеличилось число страховых случаев из-за повреждений домов снегом
Житель Греции отсоветовал ездить на два местных острова из-за высоких цен
Моргенштерн* похвасталася суммой, переведенной жертвам теракта в "Крокусе"

Рэпер Моргенштерн* перечислил 12,5 млн рублей семьям пострадавших в теракте в "Крокусе"

1:02
Шоу-бизнес

Музыкант Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) в своем Telegram-канале отчитался о помощи пострадавшим в теракте в "Крокусе". По его словам, он перечислил 12,5 млн рублей.

Рэпер Моргенштерн* перечислил 12,5 млн рублей семьям пострадавших в теракте в "Крокусе"
Фото: youtube.com by канал Frame Tamer is licensed under public domain

Согласно опубликованному отчету, четыре миллиона получили 12 семей пострадавших, 5,9 млн рублей отправили 59 врачам, еще по одному миллиону рэпер вручил подросткам Исламу Халилова и Артему Донскову, спасавших людей. Помимо этого, в четыре больницы музыкант закупил новое оборудование.

"Люди стесняются, но уже смелее обращаются за помощью. Если есть возможность — расскажите, что при желании абсолютно все останется анонимным", — написал он.

Моргенштерн дал понять, что людей, пытающихся его обмануть, ждет наказание. Он собирается открыто и публично называть их имена.

Ранее Ксения Собчак прокомментировала призывы признать Аллу Пугачеву иноагентом.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Пугачёва испугалась статуса иноагента? Божена Рынска высказалась о новом посте Примадонны

Журналистка Божена Рынска объяснила, почему Алла Пугачёва так поздно отреагировала на трагедию в "Крокус Сити Холле".

Божена Рынска высказалась о присвоении Пугачёвой статуса иноагента: "Вы за отечество не решайте"
Моторист раскрыл максимально убивающие двигатель автомобиля обороты
Истина о тахометре: какие обороты действительно губительны для вашего авто
Губерниев отреагировал на слова Ирины Винер, которая назвала россиян на ОИ "командой бомжей"
Садальский отказался осуждать Дмитрия Назарова, который написал издевательский стих про "Крокус"
Фрегат "Маршал Шапошников" с "Калибрами" на борту повышает ставки РФ на Ближнем Востоке Любовь Степушова США "рекомендовали" Дании отдать самолёты F-16 Аргентине вместо Украины Дмитрий Плотников Рецепты блинчиков: три варианта на любой вкус Ирина Гусакова
Ранний урожай: когда сеять огурцы на рассаду в теплице
Эффективные методы защиты, которые помогут побороть медведку
Герань начнёт бурно расти всего через пару недель: две капли этого средства творят чудеса — растение преобразится
Герань начнёт бурно расти всего через пару недель: две капли этого средства творят чудеса — растение преобразится
Последние материалы
Главный раздражитель для собаки — хозяин
Никита Кологривый не пришел на "семейный" ужин актеров из сериала "Слово пацана"
Чемпион ОИ Фетисов назвал Томаса Баха "слабеньким фехтовальщиком" и "слабым президентом МОК"
Особенности поведения кошек
Рэпер Моргенштерн* перечислил 12,5 млн рублей семьям пострадавших в теракте в "Крокусе"
Готовим лёгкие мини-чизкейки с апельсином и клюквой
Девушка из США, живущая в одном теле со своим сиамским близнецом, вышла замуж
Фильмы, в которых главные герои — представители самых неожиданных профессий
В России увеличилось число страховых случаев из-за повреждений домов снегом
Житель Греции отсоветовал ездить на два местных острова из-за высоких цен
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников