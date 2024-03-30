Бородину раскритиковали за путешествие в Европу на фоне теракта в "Крокусе": Очень сильно переживаете? В Риме?

Ксения Бородину отчитали за поездку в Европу на фоне теракта в "Крокусе"

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Бородина подверглась атаке хейторов за то, что она не отменила своё путешествие после теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл".

Фото: Инстаграм Ксении Бородиной

Звезда "Дома-2" активно делится с подписчиками контентом из путешествия. Ксения сначала посетила Стамбул, где встретилась со своими кумирами из числа звёзд турецких сериалов. Затем Бородина отправилась в столицу Италии.

В Европе телеведущая призналась, что ей тяжело отойти от случившегося в "Крокус Сити Холле".

Подписчики раскритиковали телеведущую за то, что она позволяет себе развлечения тогда, как в России скорбят о погибших в теракте в "Крокус Сити Холле". Отыхает Бородина в компании певицы Ольги Орловой.

"Очень сильно переживаете? В Риме? О да. Там переживать можно"; "У всех один и тот же пост, методичка пошла. А хотелось бы от души, от души только с турками фотографироваться"; "Иногда лучше молчать, чем говорить, Бородина", — писали фолловеры под постом звезды ТВ.