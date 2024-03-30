Бородину раскритиковали за путешествие в Европу на фоне теракта в "Крокусе": Очень сильно переживаете? В Риме?

Ксения Бородина подверглась атаке хейторов за то, что она не отменила своё путешествие после теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл".
Звезда "Дома-2" активно делится с подписчиками контентом из путешествия. Ксения сначала посетила Стамбул, где встретилась со своими кумирами из числа звёзд турецких сериалов. Затем Бородина отправилась в столицу Италии.
В Европе телеведущая призналась, что ей тяжело отойти от случившегося в "Крокус Сити Холле".
Подписчики раскритиковали телеведущую за то, что она позволяет себе развлечения тогда, как в России скорбят о погибших в теракте в "Крокус Сити Холле". Отыхает Бородина в компании певицы Ольги Орловой.
"Очень сильно переживаете? В Риме? О да. Там переживать можно";
"У всех один и тот же пост, методичка пошла. А хотелось бы от души, от души только с турками фотографироваться";
"Иногда лучше молчать, чем говорить, Бородина", — писали фолловеры под постом звезды ТВ.
Артист отреагировал на слухи о разводе.