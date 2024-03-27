Ксения Бородина встретилась со звёздами турецких сериалов

Ксения Бородина опубликовала фото с артистами, известными ей по любимым турецким сериалам.
Ксения Бородина опубликовала в Инстаграм* кадры, на которых обнимается со своими кумирами из турецких сериалов. Экс-ведущая "Дома-2" подарила цветы звёздам турецкого кинематографа.
"Клюквенный щербет", сейчас из турецких сериалов это мой любимый. Как вам? Не могла я не приехать и не порадовать себя и вас своими любимыми героями", — написала Ксения в своём микроблоге.
Подписчики из числа любителей турецких сериалов поддержали Бородину.
"Фото с Квилджим и Омером тоже ждём";
"Бесит это Пинко. Надо было с Алеф фоткаться";
"Какая Пембе тут невероятная", — писали фолловеры под постом Ксении.
Ранее сообщалось, что турецкий актёр Бурак Озчивит посетил Россию.
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