Ксения Бородина встретилась со звёздами турецких сериалов

Ксения Бородина встрелась со своими кумирами из турецких сериалов: "Клюквенный щербет" мой любимый

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Бородина опубликовала фото с артистами, известными ей по любимым турецким сериалам.

Фото: Инстаграм Ксении Бородиной

Ксения Бородина опубликовала в Инстаграм* кадры, на которых обнимается со своими кумирами из турецких сериалов. Экс-ведущая "Дома-2" подарила цветы звёздам турецкого кинематографа.

"Клюквенный щербет", сейчас из турецких сериалов это мой любимый. Как вам? Не могла я не приехать и не порадовать себя и вас своими любимыми героями", — написала Ксения в своём микроблоге.

Подписчики из числа любителей турецких сериалов поддержали Бородину.

"Фото с Квилджим и Омером тоже ждём"; "Бесит это Пинко. Надо было с Алеф фоткаться"; "Какая Пембе тут невероятная", — писали фолловеры под постом Ксении.

Ранее сообщалось, что турецкий актёр Бурак Озчивит посетил Россию.

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