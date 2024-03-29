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"Что произошло?": пожилая Гузеева пришла на съемки "Давай поженимся!" на костылях

Травмированная Лариса Гузеева появилась на съемках "Давай поженимся!" на костылях

1:12
Шоу-бизнес

Телеведущая Лариса Гузеева появилась на съемочной студии программы "Давай поженимся!" на костылях. В начале марта артистка вынуждена была обратиться к врачу, который диагностировал ей перелом.

Травмированная Лариса Гузеева появилась на съемках "Давай поженимся!" на костылях
Фото: youtube.com by канал Скажи Гордеевой is licensed under public domain

Журнал "Телепрограмма" пишет, что несмотря на вынужденные неудобства ведущая популярного шоу вышла с улыбкой на лице и не жаловалась на самочувствие. Однако из гримвагончика ей помогали выйти ассистенты. К тому же для Гузеевой подготовили специальное кресло.

Также сообщается, что артистка попросила не напоминать ей постоянно об ее возрасте, о котором и так все знают. Таким образом она отвергла попытки напомнить ей о грядущем юбилее, к которому пора начать готовиться.

"Все и так и знают, что я женщина пожилая, но почему об этом нужно говорить все время?! Почему это нужно во всеуслышание заявлять?!" — высказалась звезда.

Лариса Гузеева призналась, что неделю проходила с больной ногой, предполагая, что просто ушиблась. Но когда боль стала нетерпимой отправилась в больницу, где ей сообщили о переломе.

Ранее Ксения Собчак раскритиковала Тину Канделаки за исползование тарелок французского бренда.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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