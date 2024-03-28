Трое повзрослевших детей легендарного Майкла Джексона вместе вышли в свет

Наследники поп-короля Майкла Джексона явились на премьеру мьюзикла.
Двое сыновей и дочь Майкла Джексона попозировали СМИ на презентации мюзикла MJ: The Musical.
Вместе собрались 27-летний Принс, 25-летняя Пэрис и 22-летний Принс II (он же Бланкет Биги).
Дети Майкла Джексона всё чаще появляются на публике, тогда как раньше они предпочитали скрываться от папарацци.
Ранее сообщалось, что актриса Деми Мур появилась на церемонии вручения премии "Оскар" с тремя дочерьми от Брюса Уиллиса.
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