Бизнес знаменитостей: сколько заработали Баста, Виктор Дробыш, Гарик Харламов и Максим Фадеев в 2023 году

Музыканты и блогеры в России активно развивают свой бизнес помимо выступлений. Например, рэпер Баста владеет крупным лейблом "Газгольдер", который приносит ему доход в миллионы рублей.
Виктор Дробыш управляет продюсерским центром, а Гарик Харламов вложился в бар-караоке. Максим Фадеев также занимается ресторанным бизнесом.
Финансовые результаты их компаний варьируются, от роста прибыли до минусового показателя.
Адвокаты, защищающие подсудимых по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл", столкнулись с угрозами в свой адрес.