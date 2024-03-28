Бизнес знаменитостей: сколько заработали Баста, Виктор Дробыш, Гарик Харламов и Максим Фадеев в 2023 году

Секреты заработка звезд: сколько Манижа, Баста и другие российские артисты получили в 2023 году

0:29 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыканты и блогеры в России активно развивают свой бизнес помимо выступлений. Например, рэпер Баста владеет крупным лейблом "Газгольдер", который приносит ему доход в миллионы рублей.

Фото: https://www.instagram.com/p/CvadnVHN8KI/?igshid=MzRlODBiNWFlZA== by елена пинская

Виктор Дробыш управляет продюсерским центром, а Гарик Харламов вложился в бар-караоке. Максим Фадеев также занимается ресторанным бизнесом.

Финансовые результаты их компаний варьируются, от роста прибыли до минусового показателя.