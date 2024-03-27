Ксения Собчак позаботилась о детях, чьи родители погибли в "Крокусе"

Ксения Собчак взяла под свою защиту детей, чьи родители погибли в "Крокусе Сити Холле"

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак помогла осиротевшим после трагедии в "Крокусе Сити Холле" детям.

Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта Ксении Собчак

Ксения Собчак не осталась в стороне от дел благотворительности, к которым присоединились многие российские звёзды.

Журналистка взяла под свою защиту детей, оставшихся сиротами, так как их родители погибли во время атаки террористов на "Крокус".

"Перевела 1,5 миллиона семьям детей, которые в "Крокусе" лишились родителей: Васе и Мише Соколовым и Варе с Вовой Дорофеевым. Мы уже были в контакте, но вчера был тяжёлый день, а сегодня я поговорила с дядей мальчиков — Станиславом, а потом с бабушкой вторых ребят Ириной Вячеславовной", — написала Ксения в своём Telegram-канале.

Собчак решила помочь детям с получением образования. Она готова взять на себя оплату обучения детей в вузах и наём репетиров.

Журналистка пообещала и в дальнейшем поддерживать семьи, в которых будут воспитываться потерявшие родителей семьи.

Денежные средства на помощь пострадавшим перевели Ольга Бузова, Егор Крид, Шаман, Моргенштерн* и другие знаменитости.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом