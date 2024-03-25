Шеннен Доэрти поддержала Кейт Миддлтон: "Публичные люди также имеют право на конфиденциальность"

На прошлой неделе Кейт Миддлтон призналась, что у нее обнаружили рак во время операции на брюшной полости. Болезнь удалось выявить на ранней стадии, и сейчас принцесса проходит курс химиотерапии.
Звезда сериалов "Зачарованные" и "Беверли-Хиллз 90210" Шеннен Доэрти выступила в защиту Кейт, отметив, что давление общественности заставило ее сделать признание до того, как она была готова к этому.
Доэрти подчеркнула, что публичные личности также имеют право на конфиденциальность в своей борьбе с болезнями.
Клематис – изысканные и красивые растения, которые стали популярными среди садоводов благодаря своим ярким и многочисленным цветкам. Своими изящными лозами они покрывают заборы, стены и даже деревья, создавая впечатляющий вид.