Беременная Женя Малахова призналась, что не стала читать новости про "Крокус" ради будущего ребенка

Беременная Женя Малахова отказалась от чтения новостей про теракт в "Крокусе"

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Беременная певица, экс-солистка группы Reflex Женя Малахова в своем блоге призналась, что не стала читать новости о трагических событиях в "Крокус Сити Холле".

Фото: youtube.com by канал вМесте is licensed under public domain

Она отметила, что предпочла думать о будущем своего малыша, которого носит под сердцем. Она отметила, что малыш остро реагировал, когда она начинала скроллить ленту с ужасными новостями.

"Мы и не осознаем, как на нас влияет информация и какие дальнейшие последствия для психики. Мы должны не забывать, что все мы разные и восприимчивость у всех разная", — поделилась певица.

Артистка замужем за бизнесменом Андреем Тарасовым, с которым воспитывает сына Федора. В марте 2024 года артистка сообщила о скором пополнении в семье.

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