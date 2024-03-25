Беременная Женя Малахова призналась, что не стала читать новости про "Крокус" ради будущего ребенка

Беременная певица, экс-солистка группы Reflex Женя Малахова в своем блоге призналась, что не стала читать новости о трагических событиях в "Крокус Сити Холле".
Она отметила, что предпочла думать о будущем своего малыша, которого носит под сердцем. Она отметила, что малыш остро реагировал, когда она начинала скроллить ленту с ужасными новостями.
"Мы и не осознаем, как на нас влияет информация и какие дальнейшие последствия для психики. Мы должны не забывать, что все мы разные и восприимчивость у всех разная", — поделилась певица.
Артистка замужем за бизнесменом Андреем Тарасовым, с которым воспитывает сына Федора. В марте 2024 года артистка сообщила о скором пополнении в семье.
Ранее дядя Кейт Миддлтон принес извинения перед Меган Маркл.
Между рядами чеснока хорошо посадить некоторые культуры. Это решение позволяет объединить чесночную грядку с клумбой и обеспечить взаимную выгоду растений.