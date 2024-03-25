"Я надеюсь, что это подводит черту": дядя больной раком Кейт Миддлтон извинился перед Маген Маркл

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Дядя Кейт Миддлтон принес извинения за жесткую критику Меган Маркл

0:58
Шоу-бизнес » Зарубежный

Британский бизнесмен Гэри Голдсмит, дядя принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, принес извинения за резкие высказывания в адрес герцогини Сассекской Меган Маркл на фоне новости о смертельном заболевании племянницы.

Дядя Кейт Миддлтон принес извинения за жесткую критику Меган Маркл
Фото: youtube.com by канал Variety is licensed under public domain

В реалити-шоу "Большой брат знаменитостей" британец назвал Меган Маркл "смеющейся девушкой" и "нехорошим человеком" на фоне ее заявлений о расизме Кейт Миддлтон и короля Карла III.

Гэри Голдсмит отметил, что дал интервью за неделю до того, как узнал печальные новости — он осознает, что сейчас неподходящее время для распрей.

"Мои мысли и молитвы с Кейт и всей семьей в это трудное время, и я глубоко расстроен выбором времени для этой статьи. Я надеюсь, что это подводит черту под продолжающимися спекуляциями и ужасными заговорами", — отметил бизнесмен в беседе с Page Six.

Ранее дочь Глюкозы отметила первую годовщину отношений с возлюбленным.

 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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