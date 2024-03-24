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Алексей Учитал рассказал, почему его дочери Анне Пересильд будет тяжело строить карьеру актрисы

Режиссер Учитель заявил, что Анна Пересильд завысила планку ролью в "Слове пацана"

1:01
Шоу-бизнес

Российский режиссер Алексей Учитель в беседе с "КП" заявил, что его дочь, 14-летняя Анна Пересильд завысила планку участием в нашумевшем сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте". Он считает, что девушке стоит избирательно относиться к поступающим предложениям.

Режиссер Учитель заявил, что Анна Пересильд завысила планку ролью в "Слове пацана"
Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV is licensed under public domain

При этом кинематографист уверен, что его наследницу не коснется звездная болезнь из-за особенностей характера и примера знаменитых родителей. Он пояснил, что они с ее матерью, актрисой Юлией Пересильд всегда стараются поддержать советом.

Недавно режиссер признался, что некоторые роли в проекте тяжело дались Анне, так как у нее отсутствует актерский опыт. Также они с Пересильд-старшей, как родители, выступали против некоторых сцен, которые казались сложными и жестокими. Но, по словам Учителя, им удалось найти компромисс с режиссером картины Жорой Крыжовниковым.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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