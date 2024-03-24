Егор Шип признался в зависимости из-за которой лишился 15 миллионов рублей

22-летний Егор Шип проиграл в казино 15 млн рублей

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Егор Шип на "Шоу Воли" признался, что проиграл в казино 15 млн рублей. Об этом сообщает "КП".

Фото: youtube.com by канал YesNoYes is licensed under public domain

Блогер назвал игроманию реальной проблемой, от которой страдает большое количество людей. Ему же удалось перейти в более осознанный этап, чтобы понять, что в казино не бывает шансов.

"Это деструктивная штука, она засасывает, как зыбучий песок", — рассказал Шип.

Он обратился к соотечественникам и призвал искать шансы в работе, так как выиграть у казино нереально. Артисту удалось избавиться от зависимости.

Егор Шип проходил обучение в Академии популярной музыки Игоря Крутого. В 2019 году занялся видеоблогерством, появившись на канале Егора Декстера в качестве "богатого школьника".

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