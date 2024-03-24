Егор Шип признался в зависимости из-за которой лишился 15 миллионов рублей

Певец Егор Шип на "Шоу Воли" признался, что проиграл в казино 15 млн рублей. Об этом сообщает "КП".
Блогер назвал игроманию реальной проблемой, от которой страдает большое количество людей. Ему же удалось перейти в более осознанный этап, чтобы понять, что в казино не бывает шансов.
"Это деструктивная штука, она засасывает, как зыбучий песок", — рассказал Шип.
Он обратился к соотечественникам и призвал искать шансы в работе, так как выиграть у казино нереально. Артисту удалось избавиться от зависимости.
Егор Шип проходил обучение в Академии популярной музыки Игоря Крутого. В 2019 году занялся видеоблогерством, появившись на канале Егора Декстера в качестве "богатого школьника".
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