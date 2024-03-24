Бородина похвасталась дорогим подарком от Ольги Орловой

Ольга Орлова подарил Ксении Бородиной сумку за 369 тысяч рублей

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Экс-солистка группы "Блестящие" и ведущая телепроекта "Дом-2" Ольга Орлова подарила своей подруге, телеведущей Ксении Бородиной сумку за 369 тысяч рублей.

Фото: youtube.com by канал Ксения Бородина is licensed under public domain

В своем блоге 41-летняя бывшая участница телестройки "Дом-2" Бородина похвасталась кожаной сумкой люксового бренда Chanel бордового цвета. Стоимость такого аксессуара достигает 3999 долларов (примерно 370 тысяч рублей).

Помимо процесса распаковки сумки Бородина показала и те образы, которые будут удачно смотреться с аксессуаром.

Ксения Бородина славится своей любовью к дорогим брендовых вещам, так, например, она призналась на одном из видео, что приобрела носки Chanel за 40 тысяч рублей.

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