Бородина похвасталась дорогим подарком от Ольги Орловой

Экс-солистка группы "Блестящие" и ведущая телепроекта "Дом-2" Ольга Орлова подарила своей подруге, телеведущей Ксении Бородиной сумку за 369 тысяч рублей.
В своем блоге 41-летняя бывшая участница телестройки "Дом-2" Бородина похвасталась кожаной сумкой люксового бренда Chanel бордового цвета. Стоимость такого аксессуара достигает 3999 долларов (примерно 370 тысяч рублей).
Помимо процесса распаковки сумки Бородина показала и те образы, которые будут удачно смотреться с аксессуаром.
Ксения Бородина славится своей любовью к дорогим брендовых вещам, так, например, она призналась на одном из видео, что приобрела носки Chanel за 40 тысяч рублей.
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