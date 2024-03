Больная раком Кейт Миддлтон чрезвычайно тронута поддержкой поклонников со всего мира

Your browser does not support the audio element.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон и ее супруг принц Уильямам тронуты поддержкой британцев и жителей других стран после публичного заявления об онкологии у Ее Королевского Высочества. Об этом сообщили в Кенсингтонском дворце.

Фото: youtube.com by канал The Prince and Princess of Wales is licensed under public domain