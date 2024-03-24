Больная раком Кейт Миддлтон чрезвычайно тронута поддержкой поклонников со всего мира

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон и ее супруг принц Уильямам тронуты поддержкой британцев и жителей других стран после публичного заявления об онкологии у Ее Королевского Высочества. Об этом сообщили в Кенсингтонском дворце.
Представитель Кенсингтонского дворца отметил, что супруги впечатлены той поддержкой, которую им пытаются оказать после новостей о смертельной болезни принцессы.
"Они очень тронуты теплотой и поддержкой общественности и благодарны за понимание их просьбы о конфиденциальности в это время", — сообщает телеканал SkyNews.
22 марта принцесса Уэльская в публичном видеообращении призналась, что после операции на брюшной полости у нее был обнаружен рак — в настоящее время она проходит химиотерапию.
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