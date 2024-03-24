Шаман выпустил песню "Реквием 22.03.24" после теракта в "Крокус Сити Холле"

Российский певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Шаман, записал песню "Реквием 22.03.24", посвященную жертвам теракта в Crocus City Hall.
Он признался, что все это время скорбит о погибших и молится за здоровье выживших.
"Случившееся невозможно понять, принять, осознать. Так больно, что нет сил даже кричать. Больно всем нам. Больно всей стране", — написал Ярослав.
Дронов захотел почтить память всех тех, кто стал жертвой террористического акта, совершенного в московском концертном зале "Крокус Сити Холл", и написал песню. Все средства от монетизации композиции будут направлены на помощь пострадавшим.
Напомним, что Шаман одним из первых предложил свою материальную поддержку — он предложил оплатить похороны погибших и лечение пострадавших.
Ранее блогер Дима Масленников отправил миллион рублей на помощь пострадавшим в "Крокусе".
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