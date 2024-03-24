Шаман выпустил песню "Реквием 22.03.24" после теракта в "Крокус Сити Холле"

Певец Шаман выпустил песню-реквием по погибшим в "Крокусе"

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Шаман, записал песню "Реквием 22.03.24", посвященную жертвам теракта в Crocus City Hall.

Фото: youtube.com by канал SHAMAN is licensed under public domain

Он признался, что все это время скорбит о погибших и молится за здоровье выживших.

"Случившееся невозможно понять, принять, осознать. Так больно, что нет сил даже кричать. Больно всем нам. Больно всей стране", — написал Ярослав.

Дронов захотел почтить память всех тех, кто стал жертвой террористического акта, совершенного в московском концертном зале "Крокус Сити Холл", и написал песню. Все средства от монетизации композиции будут направлены на помощь пострадавшим.

Напомним, что Шаман одним из первых предложил свою материальную поддержку — он предложил оплатить похороны погибших и лечение пострадавших.

Ранее блогер Дима Масленников отправил миллион рублей на помощь пострадавшим в "Крокусе".