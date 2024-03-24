Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ольга Орлова подарил Ксении Бородиной сумку за 369 тысяч рублей
Объявившая об онкологии Кейт Миддлтон тронута поддержкой жителей Британии и других стран
От книги к курорту: как литература влияет на выбор путешествий
Певец Шаман выпустил песню-реквием по погибшим в "Крокусе"
Кэмерон Диаз во второй раз стала мамой: родился сын Кардинал
Новые шарообразные камеры: что водителям стоит знать
РИАН: ВС России ударили по аэродрому в Николаевской области
Страдающий от рака Карл III выразил гордость за Кейт Миддлтон после ее официального видеообращения
Сорта свёклы "Фекла", "Цилиндра", "Барыня", "Бордо" отлично подходят для средней полосы РФ, Урала и Сибири
Известный российский блогер пожертвовал миллион жертвам теракта в "Крокусе"

Блогер Дима Масленников направил миллион рублей на помощь пострадавшим в "Крокусе"

0:56
Шоу-бизнес

Известный трэвел-блогер Дима Масленников в своем Telegram-канале поделился скриншотом своего банковского перевода благотворительному фонду "Российский Красный Крест". Он направил пострадавшим в теракте один миллион рублей.

Блогер Дима Масленников направил миллион рублей на помощь пострадавшим в "Крокусе"
Фото: youtube.com by канал Дмитрий Масленников is licensed under public domain

Он отметил, что в настоящее время помощь каждого очень нужна.

"Не могу остаться в стороне", — написал Масленников.

Блогер выразил свои соболезнования близким погибшим и признался, что скорбит вместе со всеми россиянами.

Известно также, что пожертвования в размере миллиона рублей на помощь пострадавшим отправили певица Инстасамка (Дарья Зотеева) и рэп-исполнитель Егор Крид. Одними из первых, кто предложил свою материальную помощь были музыканты SHAMAN (Ярослав Дронов) и Моргенштерн* (признан в РФ иностранным агентом).

Ранее Карл III выразил поддержку Кейт Миддлтон, болеющей от рака.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Певец Стас Пьеха опубликовал фото с новорождённым сыном: крохотный и постоянно спящий

Певец Стас Пьеха трогательно поздравил наследника с днём рождения.

Стас Пьеха показал фото с новорождённым сыном: ты особенный для меня
Директор "Пикника" сообщил, что не может связаться с пропавшим членом музыкальной группы
Директор группы "Пикник" бьёт тревогу: пропал один из членов музыкального коллектива
Жил в хостеле с другими мигрантами: стали известны детали допроса еще одного подозреваемого в совершении теракта в "Крокусе"
Рассказываем причины, когда рассада резко упала
Севастополь подвергся мощному налёту. Львов и Киев "отвечают" за теракт в "Крокусе" Дмитрий Плотников Афроамериканцы вымирают в США Рустем Сафронов Пресс-атташе Кремля Песков впервые назвал СВО на Украине "войной" Любовь Степушова
Правильный выбор соседей для перца поможет улучшить урожайность
Этот сорт огурцов плодоносит до поздней осени: идеален для засолки — плоды хрустящие и небольшие
Актёры, которые влюбились друг в друга, когда играли любовь на съёмочной площадке
Актёры, которые влюбились друг в друга, когда играли любовь на съёмочной площадке
Последние материалы
Объявившая об онкологии Кейт Миддлтон тронута поддержкой жителей Британии и других стран
От книги к курорту: как литература влияет на выбор путешествий
Певец Шаман выпустил песню-реквием по погибшим в "Крокусе"
Кэмерон Диаз во второй раз стала мамой: родился сын Кардинал
Блогер Дима Масленников направил миллион рублей на помощь пострадавшим в "Крокусе"
Новые шарообразные камеры: что водителям стоит знать
РИАН: ВС России ударили по аэродрому в Николаевской области
Страдающий от рака Карл III выразил гордость за Кейт Миддлтон после ее официального видеообращения
Сорта свёклы "Фекла", "Цилиндра", "Барыня", "Бордо" отлично подходят для средней полосы РФ, Урала и Сибири
Стало известно, что случилось со звездой "Рабыни Изауры" Луселией Сантус
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников