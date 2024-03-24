Известный российский блогер пожертвовал миллион жертвам теракта в "Крокусе"

Блогер Дима Масленников направил миллион рублей на помощь пострадавшим в "Крокусе"

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный трэвел-блогер Дима Масленников в своем Telegram-канале поделился скриншотом своего банковского перевода благотворительному фонду "Российский Красный Крест". Он направил пострадавшим в теракте один миллион рублей.

Фото: youtube.com by канал Дмитрий Масленников is licensed under public domain

Он отметил, что в настоящее время помощь каждого очень нужна.

"Не могу остаться в стороне", — написал Масленников.

Блогер выразил свои соболезнования близким погибшим и признался, что скорбит вместе со всеми россиянами.

Известно также, что пожертвования в размере миллиона рублей на помощь пострадавшим отправили певица Инстасамка (Дарья Зотеева) и рэп-исполнитель Егор Крид. Одними из первых, кто предложил свою материальную помощь были музыканты SHAMAN (Ярослав Дронов) и Моргенштерн* (признан в РФ иностранным агентом).

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