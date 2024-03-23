Принцесса Кейт Миддлтон сообщила, что у нее обнаружили рак

42-летняя принцесса Уэльская, Кейт Миддлтон, в эмоциональном видеообращении объявила о своем диагнозе рака. Она сообщила, что в настоящее время проходит профилактическую терапию и призвала к приверженности семьи в этой борьбе.
Кейт также подчеркнула важность поддержки и любви от близких и благодарила всех за проявленное внимание и заботу.
Подробности о видео не раскрываются, но известно, что рак был обнаружен после серьезной операции в январе. Кенсингтонский дворец отказался комментировать детали диагноза и попросил не разглашать спекуляции.
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