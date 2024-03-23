Принцесса Кейт Миддлтон сообщила, что у нее обнаружили рак

Принцесса Кейт Миддлтон обнародовала свой борьбу с раком в эмоциональном видеообращении

0:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

42-летняя принцесса Уэльская, Кейт Миддлтон, в эмоциональном видеообращении объявила о своем диагнозе рака. Она сообщила, что в настоящее время проходит профилактическую терапию и призвала к приверженности семьи в этой борьбе.

Фото: Wikipedia by Ricky wilson is licensed under CC BY 2.0

Кейт также подчеркнула важность поддержки и любви от близких и благодарила всех за проявленное внимание и заботу.

Подробности о видео не раскрываются, но известно, что рак был обнаружен после серьезной операции в январе. Кенсингтонский дворец отказался комментировать детали диагноза и попросил не разглашать спекуляции.