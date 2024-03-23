Блогер Ида Галич возложила цветы к стихийному мемориалу у здания Крокус Сити Холла

Блогер Ида Галич рассказала о людских потоках, которые приносят цветы к мемориалу у концертного зала Крокус Сити Холл.
Ида Галич опубликовала видео в Инстаграм* после посещения стихийного мемориала в Крокус Сити Холле.
Блогер отметила, что желающих почтить память жертв теракта очень много. Она объяснила, что пришедшие к месту трагедии люди понимают, что нельзя создавать скопления.
"Долго возле стихийного мемориала не задерживаются. Приходят целыми семьями. Многие с детьми", — рассказала Галич подписчикам.
Ранее продюсер Яна Рудковская раскритиковала меры безопасности, принятые во время концерта группы "Пикник" в Крокус Сити Холле.
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При правильном размещении толстянки в доме она принесёт достаток.