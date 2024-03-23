Лариса Долина в стихах высказалась о трагедии в Крокус Сити Холле

Лариса Долина опубликовала стихи о трагедии в Крокус Сити Холле

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Лариса Долина поделилась душераздирающими стихами, посвящёнными трагическим событиям в Крокус Сити Холле.

Фото: Инстаграм Долиной

Народная артистка России опубликовала в Инстаграм* стихотворение автора Алёнки Черри, написанное по следам событий, произошедших в концертном зале Крокус Сити Холл 22 марта 2024 года.

В стихах говорится о подлости тех, кто бьёт в спину, стреляя в невинных людей.

"Пылает адом крыша Крокус Сити, а с нею ненависть съедает изнутри! И чей-то крик: "О, Боже, помогите!" И звон стекла… и выстрелы вдали…" — гласит текст скорбного стихотворения.

Заканчивается творение в стихах заявлением о том, что запугать нас не удастся.

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