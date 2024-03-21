Певец Shaman высказалася о конфликте с Леонидом Агутиным: не вышел на одну сцену

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, объяснил, откуда пошли слухи о его конфликте с Леонидом Агутиным.
Shaman рассказал журналистам истоки сплетен о том, что Леонид Агутин якобы отказался выходить с ним на одну сцену во время новогодних съёмок "Песни года".
Дронов объяснил, что данные слухи не обоснованы. Агутин действительно не вышел с певцом Shaman на одну сцену, однако у артиста была уважительная причина — он в это время лежал в больнице.
Ранее Лолита Милявская выразила уверенность в том, что аристократичный Леонид Агутин никогда не отзывался плохо о своих коллегах. Певица опровергла слухи о кофликте Агутина с Дроновым.
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