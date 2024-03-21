Певец Shaman высказалася о конфликте с Леонидом Агутиным: не вышел на одну сцену

Певец Shaman рассказал, почему возникли слухи о его конфликте с Леонидом Агутиным

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, объяснил, откуда пошли слухи о его конфликте с Леонидом Агутиным.

Фото: ВК-аккаунт Ярослава Дронова

Shaman рассказал журналистам истоки сплетен о том, что Леонид Агутин якобы отказался выходить с ним на одну сцену во время новогодних съёмок "Песни года".

Дронов объяснил, что данные слухи не обоснованы. Агутин действительно не вышел с певцом Shaman на одну сцену, однако у артиста была уважительная причина — он в это время лежал в больнице.

Ранее Лолита Милявская выразила уверенность в том, что аристократичный Леонид Агутин никогда не отзывался плохо о своих коллегах. Певица опровергла слухи о кофликте Агутина с Дроновым.