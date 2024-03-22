Экс-участница "Дома-2" раскрыла свои планы о рождении ребенка от бывшего мужа: заморозила биоматериал

Олеся Малибу планирует родить от бывшего мужа и заморозила его биоматериал: "Буду лучшей мамой"

0:36 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывшая участница "Дома-2", Олеся Малибу, показала свою свадьбу с бизнесменом по имени Артемий, но счастье было недолгим, и через месяц пара подала на развод.

Фото: Openverse by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Олеся рассказала о том, что любит и гордится своим мужем, но раскрыла детали их условий: он должен был зарабатывать не менее двух миллионов рублей и отдавать все деньги ей.

Несмотря на попытки бывшего мужа вернуть её, она отвергла его и заморозила его биоматериал, чтобы родить общего с ним ребенка. Малибу призналась, что уже пережила несколько неудачных подсадок, но не сдается и готова стать мамой в одиночку.