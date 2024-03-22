Экс-участница "Дома-2" раскрыла свои планы о рождении ребенка от бывшего мужа: заморозила биоматериал

Бывшая участница "Дома-2", Олеся Малибу, показала свою свадьбу с бизнесменом по имени Артемий, но счастье было недолгим, и через месяц пара подала на развод.
Олеся рассказала о том, что любит и гордится своим мужем, но раскрыла детали их условий: он должен был зарабатывать не менее двух миллионов рублей и отдавать все деньги ей.
Несмотря на попытки бывшего мужа вернуть её, она отвергла его и заморозила его биоматериал, чтобы родить общего с ним ребенка. Малибу призналась, что уже пережила несколько неудачных подсадок, но не сдается и готова стать мамой в одиночку.
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