Лерчек впервые прокомментировала новости о разводе после 12 лет брака

Блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, вышла на связь с поклонниками после новостей о готовящемся разводе и заявила, что ей "очень тяжело".
Многодетная мать призналась, что понимает желание подписчиков из первых уст узнать подробности случившегося, но она пока не в состоянии комментировать что-либо.
"Прошу дать время и просто поддержать, просто быть рядом", — лаконично отметила 31-летняя Валерия в личном блоге.
При этом муж Валерии Артем, тоже известный блогер, пока не высказывался о грядущих переменах в личной жизни. Он отдыхает вместе с друзьями.
Фанаты семейной пары выражают свои сожаления и надеются, что блогеры смогут найти компромисс, чтобы помириться и жать счастливо вместе. Они также увидели в возможном разводе супругов попытку пропиариться.
Ранее Евгений Гришковец прокомментировал отмену выступления Никиты Кологривого в концерте "Жванецкий".
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