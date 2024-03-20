Названа причина, по которой Гришковец выгнал Кологривого из гала-концерта "Жванецкий"

Организатор концерта "Жванецкий" отменил выступление Кологривого из-за слов про Абдулова

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Креативный продюсер гала-концерта "Жванецкий" Евгений Гришковец в беседе с "Подъемом" объяснил, что отказался от участия актера Никиты Кологривого в мероприятии еще за несколько недель до его пьяного дебоша в новосибирском ресторане.

Фото: youtube.com by канал Вебиум: онлайн-школа подготовки к ЕГЭ is licensed under public domain

Он заявил, что ему не понравились слова артиста про советских коллег Валентина Смоктуновского и Александра Абдулова.

"После этого я потребовал, чтобы его не было в проекте. Он тогда уже своими высказываниями настроил против себя. В концерте "Жванецкий" участвует большое количество артистов, и многие сказали, что не хотели бы быть с ним на одной сцене", — отметил продюсер.

Устроенная Кологривым потасовка лишь подтвердила правильность решения по поводу отмены выступления актера в гала-концерте.

"Я сказал, что он не может участвовать в нашем проекте, просто я не буду работать с человеком, который замечен в таких высокомерных высказываниях. Это нарушение этики актёрской неоднократно", — резюмировал Гришковец.

Ранее Тимур Родригез появился на публике в компании актрисы Екатерины Кабак.