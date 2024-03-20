Названа причина, по которой Гришковец выгнал Кологривого из гала-концерта "Жванецкий"

Креативный продюсер гала-концерта "Жванецкий" Евгений Гришковец в беседе с "Подъемом" объяснил, что отказался от участия актера Никиты Кологривого в мероприятии еще за несколько недель до его пьяного дебоша в новосибирском ресторане.
Он заявил, что ему не понравились слова артиста про советских коллег Валентина Смоктуновского и Александра Абдулова.
"После этого я потребовал, чтобы его не было в проекте. Он тогда уже своими высказываниями настроил против себя. В концерте "Жванецкий" участвует большое количество артистов, и многие сказали, что не хотели бы быть с ним на одной сцене", — отметил продюсер.
Устроенная Кологривым потасовка лишь подтвердила правильность решения по поводу отмены выступления актера в гала-концерте.
"Я сказал, что он не может участвовать в нашем проекте, просто я не буду работать с человеком, который замечен в таких высокомерных высказываниях. Это нарушение этики актёрской неоднократно", — резюмировал Гришковец.
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