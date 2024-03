Появились признаки того, что Канье Уэст расстался с моделью Бьянкой Цензори

Рэп-исполнитель Канье Уэст пытается восстановить хорошие отношения с тещей, матерью его супруги Бьянки Цензори. Женщина известна выходами в свет в эпатажный и неординарных нарядах.

Фото: youtube.com by канал Apple Music is licensed under public domain