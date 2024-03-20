Появились признаки того, что Канье Уэст расстался с моделью Бьянкой Цензори

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Канье Уэст старается наладить отношения с матерью возлюбленной

Шоу-бизнес » Зарубежный

Рэп-исполнитель Канье Уэст пытается восстановить хорошие отношения с тещей, матерью его супруги Бьянки Цензори. Женщина известна выходами в свет в эпатажный и неординарных нарядах.

Канье Уэст старается наладить отношения с матерью возлюбленной
Фото: youtube.com by канал Apple Music is licensed under public domain

Музыкант прилагает усилия для улучшения отношений с матерью жены, которая сильно опасается за благополучие дочери. Близкие и родные женщины пытаются помочь ей, так как их пугает вызывающая одежда Цензори.

Например, недавно во время прогулки по Лос-Анджелесу 29-летняя Бьянка появилась на улице в наряде с глубоким декольте, который удерживался лишь тонким прозрачным ремешком из каучука — одежда была полностью прозрачной6 что позволяло разглядеть ее изящные формы.

Известно, что отец Бьянки Лео Цензори выступал с критикой Канье Уэста и обвинял его в том, как выглядит дочь. Сама женщина отрицает причастность рэпера к ее образам и отмечает, что он не имеет на нее такого влияния.

Ранее супруга Эрнста показала фото десятилетней давности.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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