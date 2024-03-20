Молодая возлюбленная Константина Эрнста показала, как она выглядела в начале отношений с продюсером

Жена генерального директора Первого канала Константина Эрнста Софья в своем блоге опубликовала фото, сделанное десять лет назад. Она показала, как выглядела в начале отношений с будущим супругом.
Софья Заика (ее девичья фамилия) младше мужа на 27 лет. Официально они зарегистрировали отношения в 2017 году. При этом оба стараются не делится подробностями личной жизни. Известно, что вместе они воспитывают троих детей — семилетнюю дочь Эрику, шестилетнюю дочь Киру и трехлетнего сына Льва.
Наследницы знаменитостей впервые появились на публике в Кремле, когда президент России Владимир Путин награждал Константина Эрнста за создание снятого в космосе художественного фильма "Вызов".
Также у генерального директора Первого канала есть взрослая 28-летняя дочь Александра, проживающая в США.
Ранее Юлия Михалкова решила стать блогером, снимая короткие ролики для соцсетей.
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