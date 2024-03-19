Тарасова и Костенко отчитали за вульгарный макияж 5-летней и 4-летней дочек: перебор конкретный

Дмитрия Тарасова и Анастасию Костенко упрекнули за то, что они сделали из маленьких дочек вызывающе накрашенных кукол.
Жена футболиста Дмитрия Тарасова нарвалась на критику подписчиков, опубликовав видео в Инстаграм*, на котором её дочки, 5-летняя Милана и 4-летняя Ева, предстали с ярким макияжен на лице, который показался фолловерам вульгарным.
Под кадрами интернет-пользователи оставляли множество критических комментариев.
"Боже, зачем так много косметики? Я испугалась";
"Не портите детям личики косметикой! Что вы делаете вообще";
"Перебор конкретный". — писалаи подписчики под постом Костенко.
Анастасия объяснила фолловерам, что сделала макияж своим девочкам, так как им предстоит участвовать в конкурсе, где будут оценивать их внешний вид.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской*
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