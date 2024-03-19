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Тарасова и Костенко отчитали за вульгарный макияж 5-летней и 4-летней дочек: перебор конкретный

Тарасова и Костенко осудили за яркий макияж для маленьких дочек

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Шоу-бизнес

Дмитрия Тарасова и Анастасию Костенко упрекнули за то, что они сделали из маленьких дочек вызывающе накрашенных кукол.

Тарасова и Костенко осудили за яркий макияж для маленьких дочек
Фото: Инстаграм Костенко

Жена футболиста Дмитрия Тарасова нарвалась на критику подписчиков, опубликовав видео в Инстаграм*, на котором её дочки, 5-летняя Милана и 4-летняя Ева, предстали с ярким макияжен на лице, который показался фолловерам вульгарным.

Под кадрами интернет-пользователи оставляли множество критических комментариев.

"Боже, зачем так много косметики? Я испугалась";

"Не портите детям личики косметикой! Что вы делаете вообще";

"Перебор конкретный". — писалаи подписчики под постом Костенко.

Анастасия объяснила фолловерам, что сделала макияж своим девочкам, так как им предстоит участвовать в конкурсе, где будут оценивать их внешний вид.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской*

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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