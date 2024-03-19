Тарасова и Костенко отчитали за вульгарный макияж 5-летней и 4-летней дочек: перебор конкретный

Тарасова и Костенко осудили за яркий макияж для маленьких дочек

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дмитрия Тарасова и Анастасию Костенко упрекнули за то, что они сделали из маленьких дочек вызывающе накрашенных кукол.

Фото: Инстаграм Костенко

Жена футболиста Дмитрия Тарасова нарвалась на критику подписчиков, опубликовав видео в Инстаграм*, на котором её дочки, 5-летняя Милана и 4-летняя Ева, предстали с ярким макияжен на лице, который показался фолловерам вульгарным.

Под кадрами интернет-пользователи оставляли множество критических комментариев.

"Боже, зачем так много косметики? Я испугалась"; "Не портите детям личики косметикой! Что вы делаете вообще"; "Перебор конкретный". — писалаи подписчики под постом Костенко.

Анастасия объяснила фолловерам, что сделала макияж своим девочкам, так как им предстоит участвовать в конкурсе, где будут оценивать их внешний вид.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской*