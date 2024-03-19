Песни Shaman и Газманова могут появиться в школьной программе по инициативе депутатов Госдумы

Депутат Госдумы Сергей Колунов объяснил, почему школьники должны знать наизусть песни Олега Газманова и певца Shaman.
Колунов уверен, что в школьную программу следует включить изучение современных песен на патриотическую тематику.
Представитель Госдумы РФ отметил, что патриотические песни привьют детям чувство любви к Родине и гордости за страну.
В Минпросвещения объяснили, что не против включения в предмет "Музыка" композиций современных авторов патриотической направленности.
Ранее Лолита Милявская эмоционально отреагировала на слухи о конфликте Леонида Агутина с певцом Shaman.
Порой актеры настолько правдоподобно изображают любовь и страсть, что зрители готовы их даже поженить. Или по крайней мере приписать им роман