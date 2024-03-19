Песни Shaman и Газманова могут появиться в школьной программе по инициативе депутатов Госдумы

В Госдуме хотят включить в школьную программу песни Shaman и Газманова

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Депутат Госдумы Сергей Колунов объяснил, почему школьники должны знать наизусть песни Олега Газманова и певца Shaman.

Фото: ВК-аккаунт Дронова

Колунов уверен, что в школьную программу следует включить изучение современных песен на патриотическую тематику.

Представитель Госдумы РФ отметил, что патриотические песни привьют детям чувство любви к Родине и гордости за страну.

В Минпросвещения объяснили, что не против включения в предмет "Музыка" композиций современных авторов патриотической направленности.

Ранее Лолита Милявская эмоционально отреагировала на слухи о конфликте Леонида Агутина с певцом Shaman.