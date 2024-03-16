Вылетевшего с "Новой Фабрики звезд" сына Тины Канделаки поддержали с неожиданной стороны

Телеведущая Ханга пожалела Канделаки из-за ухода ее сына с "Новой Фабрики звезд"

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Елена Ханга в своем блоге отреагировала на происходящее на шоу "Новая Фабрика звезд" и выразила сочувствие генеральному директору ТНТ Тине Канделаки.

Фото: youtube.com by канал Елена Ханга is licensed under public domain

Телезвезда уверена, что Тина Канделаки, как большой начальник, прекрасно знала, чем ей обернется продвижение сына на популярное телешоу.

"С другой стороны, могу представить, насколько больно ей как матери читать все эти злые комментарии в соцсетях", — отметила она.

Ханга напомнила, что к детям звездных родителей всегда повышенный спрос, так как любая их ошибка воспринимается как провал. В случае с музыкальным конкурсом большая доля ответственности ложится и на наставников.

"Да, в наше время очень много знаменитых и талантливых творческих династий. Но когда ребенку приходится перед сотнями телекамер доказывать свой талант, любой выбор жюри в его пользу будет расценен как сговор. Особенно, если стоит выбор: звездный ребенок и ребенок из народа, — добавила Елена.

Сама Ханга заявила, что не собирается помогать своей дочери становиться телеведущей, но и мешать не будет.

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